В Петербурге впервые оштрафовали за нападение собаки на человека

В Петербурге выписали первый административный штраф за нападение собаки на прохожего, сообщил депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь.

Хозяйка собаки привлечена к ответственности по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния». Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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Отметим, поправки в статью вступили в силу 10 месяцев назад. До недавнего времени по статье никого не штрафовали. При этом только в 2023 году после укусов собак к врачам обратились 5245 петербуржцев, четверть из них — дети.