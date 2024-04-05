В Сосновом Бору за счет «Росатома» отремонтируют 7 км дорог

В Сосновом Бору в 2024 году за счет «Росатома» отремонтируют два участка городских дорог общей протяженностью около 7 километров.

Ремонт проведут от Копорского шоссе, 24 до деревни Новое Калище, и по Копорскому шоссе от НИТИ до Воронки. Дорожные работы пройдут в рамках реализации строительства 7 и 8 энергоблоков ЛАЭС для обеспечения безопасности дорожного движения при перемещении грузового транспорта, сообщает глава администрации городского округа Михаил Воронков.

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Генподрядчик уже разместил информацию о проведении закупочных процедур по ремонту дорог. Дорожные работы планируют начать с 15 мая.