В Ленобласти отремонтируют дорогу к железнодорожной станции Свирь

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, дорожники обновят чуть более семи километров дороги, которая связывает Подпорожье со станцией Свирь и выводит транспорт в сторону деревни Усланка. В ходе работ будет полностью заменено асфальтовое покрытие, укреплены обочины и установлены новые дорожные знаки.

Фото: t.me/dorogi_47

Это уже второй крупный ремонт региональных магистралей в Подпорожском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году была отремонтирована трасса к поселку Вознесенье, где расположена единственная на Северо-Западе России круглогодичная паромная переправа.

Кроме того, в конце октября в Подпорожье был досрочно открыт новый мост через реку Свирь.