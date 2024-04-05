На трассе «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность

На федеральной трассе «Сортавала» в Ленобласти будут поэтапно перекрывать по одной полосе в каждом направлении. Там будут устранять колейность асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет ограничено с 10 по 27 апреля на участке трассы с 0 по 10 километр. Поэтапно будет перекрываться одна полоса движения в обоих направлениях, а на оставшихся свободных будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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На время ремонтных работ здесь будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари дежурного освещения.