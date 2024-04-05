В Ленобласти прогнозируется рекордный урожай корюшки в этом сезоне

Автор: Анастасия Щербакова
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Регион активно готовится к промыслу популярной у жителей Северо-Запада рыбы.

Как отметил зампред администрации Ленобласти Олег Малащенко, предприятия региона намерены побить рекорд прошлого года по вылову корюшки. Тогда рыбакам удалось поймать 1225 тонн рыбы.

Малащенко добавил, что заниматься промыслом корюшки в этом сезоне будут 15 предприятий. В Новой Ладоге рыба пойдет уже совсем скоро — к третьей декаде апреля.

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05.04.2024 77
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