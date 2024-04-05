Россияне, владеющие жильем в Финляндии, оказались в безвыходной ситуации.
Россияне, у которых есть в Финляндии недвижимость, как оказалось, испытывают трудности с ее продажей. Не подстегивает спрос среди финнов даже большие скидки до 20%.
Причем виной тому вовсе не предвзятое отношение к иностранцам, а особенности жилья, которым владеют россияне. Как утверждает Business FM, финнам попросту не нравится архитектурный облик домов, которые выставляют наши соотечественники на продажу.
Строя себе дом в Финляндии, очень многие самовыражались по полной: я видел дворцы из мрамора, огромные дома. Финны привыкли жить гораздо скромнее и покупать недвижимость гораздо скромнее, — рассказал источник редакции.
Есть и еще одна причина низкого спроса на такую недвижимость. Финны опасаются, что продавец не сможет нести ответственность после сделки, как этого требует местное законодательство.
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