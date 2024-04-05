Россияне, владеющие жильем в Финляндии, оказались в безвыходной ситуации.

Россияне, у которых есть в Финляндии недвижимость, как оказалось, испытывают трудности с ее продажей. Не подстегивает спрос среди финнов даже большие скидки до 20%.

Причем виной тому вовсе не предвзятое отношение к иностранцам, а особенности жилья, которым владеют россияне. Как утверждает Business FM, финнам попросту не нравится архитектурный облик домов, которые выставляют наши соотечественники на продажу.

Строя себе дом в Финляндии, очень многие самовыражались по полной: я видел дворцы из мрамора, огромные дома. Финны привыкли жить гораздо скромнее и покупать недвижимость гораздо скромнее, — рассказал источник редакции.

Есть и еще одна причина низкого спроса на такую недвижимость. Финны опасаются, что продавец не сможет нести ответственность после сделки, как этого требует местное законодательство.