Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 12 апреля на 22 площадках в Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
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Ярмарка «Работа России. Время возможностей» нацелена на быстрый подбор работы и помощь в планировании карьеры.

Ярмарка трудоустройства
Фото: lenobl.ru
«Приглашаю жителей региона принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Если вы в поисках работы или только задумываетесь о новом месте – найдете интересные для себя вакансии, сможете оценить, насколько востребованы ваши навыки на рынке труда, наметить цели для карьерного развития. Юным жителям области помогут с выбором направления профессионального обучения. Каждый найдет что-то интересное и полезное для себя», – рассказала председатель комитета по труду и занятости населения области Алла Астратова.

Адреса проведения Всероссийской ярмарки вакансий в районах Ленобласти можно узнать по ссылке. В 2023 году в мероприятиях ярмарки трудоустройства в апреле приняли участие 10 тысяч жителей региона, в июне — 13 тысяч. В обоих этапах поучаствовали более 300 работодателей. Порядка 2 тысяч ленинградцев нашли новую работу.

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17.04.2023 278

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.

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