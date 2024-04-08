Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 12 апреля на 22 площадках в Ленобласти

Ярмарка «Работа России. Время возможностей» нацелена на быстрый подбор работы и помощь в планировании карьеры.
Адреса проведения Всероссийской ярмарки вакансий в районах Ленобласти можно узнать по ссылке. В 2023 году в мероприятиях ярмарки трудоустройства в апреле приняли участие 10 тысяч жителей региона, в июне — 13 тысяч. В обоих этапах поучаствовали более 300 работодателей. Порядка 2 тысяч ленинградцев нашли новую работу.
Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.
Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.