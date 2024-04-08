Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 12 апреля на 22 площадках в Ленобласти

Ярмарка «Работа России. Время возможностей» нацелена на быстрый подбор работы и помощь в планировании карьеры.

«Приглашаю жителей региона принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Если вы в поисках работы или только задумываетесь о новом месте – найдете интересные для себя вакансии, сможете оценить, насколько востребованы ваши навыки на рынке труда, наметить цели для карьерного развития. Юным жителям области помогут с выбором направления профессионального обучения. Каждый найдет что-то интересное и полезное для себя», – рассказала председатель комитета по труду и занятости населения области Алла Астратова.

Адреса проведения Всероссийской ярмарки вакансий в районах Ленобласти можно узнать по ссылке. В 2023 году в мероприятиях ярмарки трудоустройства в апреле приняли участие 10 тысяч жителей региона, в июне — 13 тысяч. В обоих этапах поучаствовали более 300 работодателей. Порядка 2 тысяч ленинградцев нашли новую работу.

Вам будет интересно Во Всероссийской ярмарке трудоустройства приняло участие 13 тыс. ленинградцев Соискателям представили более 7,1 тыс. вакансий 315 работодателей. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в июне Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России.... 17.04.2023 278

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.