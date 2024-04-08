В Петербурге спасают девятимесячного ребенка, проглотившего игрушку

Педиатрический университет Санкт-Петербурга принял девятимесячного ребенка в тяжелом состоянии. Он дома проглотил маленькую игрушку, которая провалилась в дыхательные пути. К моменту прибытия скорости пострадавший посинел из-за гипокисии.

Гортань ребенка вскрыли, с помощью шпателя извлекли из трахеи посторонний предмет, подключили к ИВЛ и доставили в клинику университета.

Сейчас ребенок гемодинамически стабилен, но находится в тяжелом состоянии. В ближайшие дни ему выполнят ультразвуковое исследование головного мозга и МРТ, чтобы оценить поражение центральной нервной системы.