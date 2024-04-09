Убийством закончился семейный конфликт во Всеволожском районе

Труп 56-летней женщины с ножевым ранением найден 8 апреля в квартире дома на улице Военный городок в Янино Всеволожского района.

Тело погибшей обнаружил ее сын, вернувшийся с работы около 18:30. Женщина скончалась от ножевого ранения в области живота.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 63-летний сожитель погибшей. Он признался в убийстве женщины на почве семейного конфликта. Решается вопрос об уголовном деле.