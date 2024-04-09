Большинство россиян продумывают дизайн интерьера самостоятельно – спрос на контент по этой теме вырос в 2,5 раза

Сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть Одноклассники провели исследование и выяснили, что россияне самостоятельно разрабатывают дизайн своего жилья, а интерес к информации о том, как продумать интерьер, постоянно растёт. Помимо этого, выяснили, чего боятся россияне во время ремонта, и что думают о дизайнерах. В исследовании приняли участие более 3 600 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Опрос показал, что 72% россиян хоть раз сталкивались с ремонтом, еще 14% планируют начать его в ближайшее время. При этом, 82% из тех, кто делал или собирается делать ремонт, продумывают дизайн интерьера и все детали самостоятельно, и только 18% пользуются услугами дизайнеров.

По данным Одноклассников, интерес к контенту про дизайн и интерьер (лайфхаки, дизайнерские решения, советы) постоянно растет – так, в марте 2024 года охват такого контента в ОК вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном читают статьи и смотрят видео по этой тематике женщины в возрасте 30-35 лет, когда у людей уже есть возможность делать ремонт. Отвечая спросу растет и число такого контента на площадке – за год (март 2023 к марту 2024) число публикаций по теме выросло более чем в 1,5 раза.

При самостоятельном планировании интерьера 46% предпочитают читать статьи, где люди делятся опытом и ошибками. Видеоуроки и мастер-классы смотрят 44% опрошенных, а лайфхаки по ремонту 41%. 32% россиян нравятся практические инструкции по составлению плана ремонта и выбора подрядчиков. Статьи и обзоры о трендах в дизайне выделили 18% россиян. Вдохновляющие истории успеха полезны для 12%.

Среди опрошенных, которые проводили ремонт, 57% говорят, что главная сложность в ремонте заключается в накоплении средств. 44% россиян планируя ремонт, боятся, что, стоимость может быть значительно выше запланированной, а 28% опасаются недоделок. 27% россиян считают, что трудно найти настоящих профессионалов. О серьезной трате энергии и времени рассказали 26% респондентов, а 22% отметили, что придется самостоятельно исправлять ошибки, допущенные в ремонте. Трудно понять, с чего начать ремонт, 18% опрошенным. Столько же (18%) отметили сложности с выбором и заказом строительных материалов. 15% беспокоятся, что им не понравится результат ремонта, а 4% боятся выбрать стиль, который быстро устареет.