Два рецидивиста из Ивангорода ограбили знакомого на 4000 рублей

Раскрыто дело об ограблении 37-летнего жителя Кингисеппа, работающего арматурщиком. Мужчину ограбили знакомые из Ивангорода, неоднократно судимые за аналогичные преступления.

Рецидивисты 5 апреля зашли в квартиру дома на Крикковском шоссе, применили физическую силу и отобрали у знакомого музыкальную колонку. Ущерб пострадавший оценил в 4000 рублей, было заведено уголовное дело.

Грабителей задержали 8 апреля. Преступление совершили 40-летний и 41-летний жители Ивангорода. Старший судим пять раз за кражи и грабежи. Младший – девять раз за угоны, грабежи, кражи и мошенничество.