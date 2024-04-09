Рыбаки с начала корюшковой путины 2024 года уже добыли 25 тонн рыбы в Ладоге

Корюшка из Ладоги успешно продается на рынке всей Ленобласти и Северной Столицы

Суточные уловы в устье реки Волхов составляют около 6 тонн и каждый день будут увеличиваться. Массовый ход рыбы ожидается со второй декады апреля, — уточнили в областном правительстве.

Квота на добычу ладожской корюшки в устьях рек Волхов, Сясь и Свирь в 2024 году составляет 1224,9 тонн. Право на промышленный лов имеют 24 организации.

В 2023 году рыбаки Ладожского бассейна добыли 1225,2 тонн (113,2% к 2022 году) рыбы, это лучший за последние 5 лет объем вылова корюшки. В 2022 году рыбаками акватории озера выловлено 1100 тонн рыбы. За соблюдение правил рыболовства следят посты рыбоохраны.

18 мая в городе Новая Ладога состоится 6 Ленинградский областной туристский гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!». Стоит отметить, что «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в 2019 году в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

Также ранее петербуржец похвастался первым в этом сезоне уловом корюшки. Правда, радость рыбака была недолгой. Состояние водоема, где выловил рыбу любитель активного отдыха, оставляет желать лучшего.