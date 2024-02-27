В Петербурге пошла первая корюшка: но пока с мазутом — фото

Местные рыбаки жалуются на состояние водоемов в Курортном районе.

Петербуржец похвастался первым в этом сезоне уловом корюшки. Правда, радость рыбака была недолгой. Состояние водоема, где выломил рыбу любитель активного отдыха, оставляет желать лучшего.

Мужчина предполагает, что черная субстанция рядом с лункой — не что иное, как мазут.

Кадры с неудачной рыбалки публикует Телеграм-канал «Фонтанка СПб».