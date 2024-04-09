Прокуратура Ленобласти добилась нового рассмотрения дела об осквернении захоронения советских солдат в Тосненском районе

По представлению прокуратуры Ленинградской области отменено постановление апелляционной инстанции Ленинградского областного суда от 8 декабря 2023 года.

Этим решением отменен приговор Тосненского городского суда от 4 сентября 2023 года в отношении Юрия Мацко, осужденного за повреждение воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. Мужчине назначили штраф в 2,4 млн рублей.

Приговором Тосненского городского суда Юрий Мацко признан виновным. Являясь генеральным директором ООО «ЭврикаЛ», в период с марта 2021 года по июнь 2021 года он не остановил земляные работы на принадлежащей организации территории в поселке Тельмана Тосненского района. При этом мужчина знал, что там находятся останки бойцов времен Великой Отечественной войны.

Принимая решение, гендиректор руководствовался идеей прибыли. Результатом этого решения стало повреждение захоронений и перемещение останков бойцов. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции – Ленинградский областной суд.