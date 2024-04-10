В окружении Пугачевой заговорили о возвращении певицы в Россию

По словам источника, артистка может приехать на родину этим летом.
Певица Алла Пугачева, ранее заявившая, что не приедет в Россию, все же планирует визит на родину. По крайней мере, так говорят в окружении артистки.
Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок, — рассказал источник «Комсомольской правды».
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