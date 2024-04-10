В окружении Пугачевой заговорили о возвращении певицы в Россию

По словам источника, артистка может приехать на родину этим летом.

Певица Алла Пугачева, ранее заявившая, что не приедет в Россию, все же планирует визит на родину. По крайней мере, так говорят в окружении артистки.

Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок, — рассказал источник «Комсомольской правды».