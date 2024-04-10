МОК может отказаться от некоторых соревнований на ОИ-2024 в Париже

В частности, под угрозой срыва соревнования по триатлону, пишет иностранная пресса.

Высокий уровень загрязнения реки Сены в Париже может стать причиной отказа МОК от проведения соревнований по триатлону в рамках Олимпийских игр. Об этом пишет The Guardian.

Это одна из самых больших проблем, и мы с усердием стараемся ее разрешить. Мы хотим избежать всеми силами запрета на проведение соревнований в Сене, поэтому правительство разрабатывает масштабный инвестиционный проект по очищению реки, — цитирует издание главу оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге.