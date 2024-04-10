Российский боксер завоевал титул чемпиона мира IBF

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Россиянин Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 килограмма.

Результаты доступны на сайте организации. Спортсмен одержал победу над немцем Джеком Кулькаем. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Муртазалиева 22 победы, 16 из них – нокаутом. Поражений на момент подготовки публикации у боксера нет.

Вам будет интересно
Российский боксер завоевал титул чемпиона мира IBF боксер
Бывший форвард «Зенита» купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 1581
Автор