Российский боксер завоевал титул чемпиона мира IBF

Россиянин Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 килограмма.

Результаты доступны на сайте организации. Спортсмен одержал победу над немцем Джеком Кулькаем. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Муртазалиева 22 победы, 16 из них – нокаутом. Поражений на момент подготовки публикации у боксера нет.