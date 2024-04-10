Российский боксер завоевал титул чемпиона мира IBF

Россиянин Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 килограмма.
Результаты доступны на сайте организации. Спортсмен одержал победу над немцем Джеком Кулькаем. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом.
На счету 31-летнего Муртазалиева 22 победы, 16 из них – нокаутом. Поражений на момент подготовки публикации у боксера нет.
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06.05.2023 1581