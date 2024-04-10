Apple может выпустить первый в истории компании складной iPhone

Презентация новинки планируется на 2025 год, утверждают инсайдеры.

Корпорации Apple может выпустить складные устройства уже в следующем году, рассказали инсайдеры Economic Daily. Вероятно, это будут или iPhone, или iPad.

Планы создать подобыне гаджеты вызваны стремлением компании укрепить свои позиции в сегменте подобных устройств. Сейчас 80% рынка принадлежат Samsung и Huawei.