Apple может выпустить первый в истории компании складной iPhone

Презентация новинки планируется на 2025 год, утверждают инсайдеры.
Корпорации Apple может выпустить складные устройства уже в следующем году, рассказали инсайдеры Economic Daily. Вероятно, это будут или iPhone, или iPad.
Планы создать подобыне гаджеты вызваны стремлением компании укрепить свои позиции в сегменте подобных устройств. Сейчас 80% рынка принадлежат Samsung и Huawei.
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10.04.2024 17