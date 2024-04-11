На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 14,15,22,48 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения.
- км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, строительство линии освещения;
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Вам будет интересно
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 20 апреля полностью перекроют третью и четвертую полосы на участке КАД с...
08.04.2024 99
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 35 — км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, строительство линии освещения;
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 413-414 ограничение скорости движения в направлении г.Тихвин с 08:00 до 19:00, установка дорожных знаков;
- км 428-430 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка наносного грунта вдоль бордюрного камня.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»
- км 3+500 ограничение скорости на Лужицы с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия;
- км 16-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка песка механическим способом (ПУМ).
А-180 «Нарва»:
- км 71-99 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
Р-23 «Псков»:
- км 45-42 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, очистка осевой разделительной полосы ручным способом;
- км 50-42 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии на обочине;
- км 50-42 ограничение скорости движения в оба направления с 09:30 до 16:00, очистка и мойка ШЗЭ от пыли и грязи;
- км 41+637 путепровод через ж/д Санкт-Петербург-Псков ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 18:00, ремонт деформационного шва.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с проезжей части у осевого блока бетонного ограждения типа «Нью-Джерси»;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины, примыканий, заездных карманов;
- км 55 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка автобусных остановок;
- км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 16:00, строительство линии освещения;
- км 160-162 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-10, 36-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бортового камня;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом (мойка);
- км 2-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;
- км 17+500 ограничение скорости движения в сторону Приозерска о 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 25+100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 26-10 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
- км 2-145, км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.