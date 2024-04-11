В России могут обязать абонентов проходить идентификацию через портал «Госуслуги»

Автор: Анастасия Щербакова
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Это, по мнению сенатора Шейкина, позволит бороться с мошенническими схемами, в которых используются «серые» SIM-карты.

Зампред Совета по развитию цифровой экономики, сенатор Артем Шейкин предложил ввести обязательную идентификацию абонентов сотовой связи в случае, если они намерены использовать мобильный счет для каких-либо платежей. По мнению политика, инициатива позволит бороться с телефонным и банковским мошенничеством.

Кроме того, в беседе с ТАСС Шейкин заявил, что необходимо запретить операторам мобильной связи передавать полномочия по идентификации абонентов коммерческим компаниям, а также предоставление прямого доступа агентам к биллинговой системе оператора.

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04.04.2024 323
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