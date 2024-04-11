Александр Дрозденко поручил обнародовать доклад об антикоррупционной работе в 2023 году

Губернатор Ленобласти поручил обнародовать доклад на официальных информационных ресурсах региона. А также привлечь СМИ

И наши успехи, и неуспехи, и проблемы, и вопросы, которые связаны с противодействием коррупции, должны находить освещение и в электронных, и в традиционных средствах массовой информации. Мы должны как можно больше людей информировать, чтобы ленинградцы видели, знали и давали свою оценку, — отметил Александр Дрозденко.

Согласно докладу замруководителя Администрации Губернатора и Правительства области – начальника управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Анастасия Аносова в регионе в 2023 году в полном объеме исполнены задачи, определенные Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

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Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.