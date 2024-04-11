Александр Дрозденко поручил обнародовать доклад об антикоррупционной работе в 2023 году

Губернатор Ленобласти поручил обнародовать доклад на официальных информационных ресурсах региона. А также привлечь СМИ
Согласно докладу замруководителя Администрации Губернатора и Правительства области – начальника управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Анастасия Аносова в регионе в 2023 году в полном объеме исполнены задачи, определенные Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.
Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.