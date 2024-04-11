Шансы урегулировать конфликт на Украине пока равны нулю — эксперт

Такое мнение выразил анонимный турецкий дипломат.

Шансы урегулировать военный конфликт на Украине пока равны нулю, считает дипломатический источник в Турции. Об этом эксперт заявил в беседе с ТАСС, комментируя сообщения в СМИ о том, что президент Турции Тайип Эрдоган пытается продвигать проект трехстороннего мирного соглашения на основе договоренностей между Россией и Украиной в Стамбуле в марте 2022 года.

Наличие такого факта пока не подтверждено. Но если бы турецкая сторона и выступила с такой инициативой, вероятность заключения такого договора практически равна нулю. Ситуация в украинском конфликте сегодня радикально отличается от времени, когда на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной при посредничестве Турции были достигнуты договоренности, а затем они были сорваны украинской стороной, — заявил спикер.