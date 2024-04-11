В Ленобласти вместо торгового центра Киркорова могут построить детский сад

Артист собирался вложиться в строительство ТЦ в Новосаратовке еще в 2022 году, однако на выделенном участке до сих ничего нет.

В деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти должен был появиться торговый центр под названием «Звезда». В объект хотел вложиться музыкант Филипп Киркоров. Об этом он объявлял еще в 2022 году на ПМЭФ, однако на участке, где собирались строить ТЦ, пока пусто, утверждает «Комсомольская правда».

Пролить свет на ситуацию смог новый генплан Свердловского поселения, в состав которого входит Новосаратовка. Под ТЦ раньше выделяли землю прямо возле главной дороги, сейчас там запланирован детский сад. А вот «Звезда» на новой карте уже нигде не светит, — пишет редакция.