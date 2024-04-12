Водителей предупредили о начале сезонной миграции лосей в Ленобласти и Петербурге

В Ленобласти и Петербурге началась сезонная миграция лосей, в связи с этим водителей просят быть особенно внимательными.

Пик активности придется на середину апреля-начало мая – время размножения. Самки будут отгонять от себя подросших лосят, они начнут жить самостоятельно, и их перемещения будут хаотичными, предупредили в СЗУ Росприроднадзора.

Особую бдительность стоит проявлять в вечернее и ночное время на плохо освещенных участках дороги. Если заметили лося, лучше притормозить и пропустить его. Не стоит сигналить и сокращать расстояние.

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Такая опасность для водителей сохранится и летом: из-за высоких температур животные часто выходят на открытые участки, страдая от насекомых в лесу.