Опубликован окончательный график майских праздников в этом году

Длинные майские выходные начнутся у россиян уже в конце апреля.

В 2024 году майские праздники начнутся уже в конце апреля. Россиян ожидают длинные выходные в честь Праздника Весны и Труда с 28 апреля по 1 мая, а также четырехдневные праздники в честь Дня Победы с 9 по 12 мая.

Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя апреля в этом году будет шестидневной. Выходной с субботы, 27 апреля, перенесен на понедельник, 29 апреля.

Благодаря этому переносу, праздничные дни Первомая будут идти подряд без перерывов.

Что касается Дня Победы, в 2024 году россиян ждут четыре выходных дня подряд — с 9 по 12 мая. Рабочая неделя возобновится в понедельник, 13 мая.

При этом 8 мая будет официально сокращенным рабочим днем. Уйти с работы россияне смогут на час раньше.