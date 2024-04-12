Стало известно, где россияне собираются провести летние отпуска

Четверть россиян планируют провести летний отпуск в путешествиях по России в этом году.

По данным аналитиков, 25% опрошенных россиян собираются в 2024 году провести летний отпуск внутри страны.

Топ популярных направлений возглавили: Краснодарский край, Крым, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург, Дагестан, Калининград, Москва, Карелия и Владивосток.

Среди заграничных курортов в лидерах оказались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы, пишет «Москва24».