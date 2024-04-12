Вход в вестибюль станции метро «Выборгская» изменится с 15 апреля

Автор: Гузель Галимова
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В связи с работами по очистке фасада станции метро «Выборгская» в Петербурге будет изменен вход в вестибюль.

С 15 по 24 апреля вход в вестибюль со стороны улицы Смолячкова будет закрыт, а со стороны Гренадерской улицы будет осуществляться через запасные вестибюльные двери. При этом график работы вестибюля останется прежним.

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Фото: t.me/transportniytseh

Жителям и гостям Петербурга рекомендуют пользоваться наземным общественным транспортом: до станции «Площадь Ленина» можно доехать на автобусах №№ 86, 267 и трамвае № 20; до станции метро «Лесная» — на автобусах №№ 251, 267 и трамваях №№ 20, 61; до станции «Петроградская» — на автобусе №230.

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