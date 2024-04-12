Иран может атаковать Израиль уже 12 апреля — СМИ

Как ранее заявляло правительство Ирана, атака Израиля на генконсульство страны в Сирии не останется без ответа.
В США не исключили, что Иран атакует Израиль до конца текущих суток 12 апреля. Тегеран намерен задействовать более 100 дронов и десятки ракет против военных целей, пишет CBS.
Отметим, ранее Тегеран заявил, что ответит на удар ВВС Израиля по генконсульству Ирана в столице Сирии.
Вам будет интересно
Захарова назвала 3 причины, почему Россия не собирается участвовать в саммите в Швейцарии по Украине
Дипломат заявила, что этого не произойдет, даже если Россию пригласят. Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила намерение России игнорировать саммит в...
11.04.2024 105