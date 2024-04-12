ЦБ выпустил в обращение монеты с новым дизайном

Автор: Анастасия Щербакова
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Банк России объявил о выпуске в оборот двух памятных серебряных монет, посвященных подвигам советских военных в годы Великой Отечественной войны.

Монета номиналом 2 рубля выходит в серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Она посвящена Борису Сафонову, который за время боевых действий сбил свыше 20 самолетов противника и стал первым, кому в годы войны дважды присвоили звание Героя Советского Союза.

Вторая монета номиналом 3 рубля выпускается в рамках серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», рассказали в ЦБ.

 

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