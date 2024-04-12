Что грозит самозанятому за сокрытие доходов в России?

Самозанятые платят налог с доходов по льготной ставке – 4 % с доходов от физических лиц и 6 % с доходов от юрлиц и ИП. Даже за ненамеренное сокрытие доходов самозанятому грозит крупный штраф, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

При жалобе или налоговой проверке самозанятого могут привлечь к ответственности по статье 129.13. Налогового кодекса за нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками сведений о произведенных расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). Наказание – штраф 20 % от неуплаченной суммы и выплата самой суммы.

«Чтобы избежать репутационных, нервных и финансовых потерь, необходимо внимательно вести счета в приложении «Мой налог». Вносить в профиль информацию обо всех поступлениях вне зависимости от способа их получения – наличными в руки или переводом на банковский счет», – предупредил Иван Соловьев

Если самозанятый совершит налоговое правонарушение повторно в течение шести месяцев, штраф составит 100 % суммы.