Таджикистан призвал не связывать теракты с национальностью

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин во время встречи с коллегой из РФ Сергеем Лавровым призвал не ассоциировать теракты с той или иной национальностью либо этнической группой. Об этом сообщает ТАСС.

Мухриддин подчеркнул, что к этому вопросу необходимо подходить ответственно не только политикам, но и СМИ, а также общественным деятелям. Со своей стороны Лавров высказал понимание позиции коллеги, отметив, что разделяет данный подход. Он заявил о готовности российской стороны к усовершенствованию двусторонних отношений с Таджикистаном в миграционной и других сферах.

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Министры также обсудили другие актуальные вопросы таджикско-российских отношений.

Ранее Минтруд Таджикистана зафиксировал отток мигрантов из России после теракта в «Крокусе».