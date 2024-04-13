Во Всеволожском районе любитель «тихой охоты» собрал полную корзину грибов

Любитель «тихой охоты» похвастался своим неожиданно богатым уловом — ему удалось собрать полную корзину грибов во Всеволожском районе Ленобласти.

Ему удалось собрать сморчковую шапочку и строчок гигантский.

«Грибам недавние снегопады, похоже, только на пользу пошли. Теперь весенний сезон, можно сказать, стартовал полноценно и в Ленинградской области», — пишет Станислав Кривошеев в сообществе «Грибы и Грибники СПб».