В Киришах арестовали прикурившего от Вечного огня местного жителя

Суд Ленобласти отправил под стражу 29-летнего жителя Киришей, который прикурил сигарету от Вечного огня.

Напомним, инцидент произошел рано утром 11 апреля в сквере Победы города Кириши. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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Известно, что мужчина был ранее судим за грабеж.