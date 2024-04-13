В Киришах арестовали прикурившего от Вечного огня местного жителя

Суд Ленобласти отправил под стражу 29-летнего жителя Киришей, который прикурил сигарету от Вечного огня.
Напомним, инцидент произошел рано утром 11 апреля в сквере Победы города Кириши. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Вам будет интересно
За выкрикивание националистических лозунгов в вестибюле петербургского метро житель Ленобласти Николай Томчук арестован на 15 суток и оштрафован на 30...
11.04.2024 90
Известно, что мужчина был ранее судим за грабеж.