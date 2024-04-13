Пьяный житель Подпорожья устроил стрельбу в ресторане в Петербурге

В пятницу вечером, 12 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге один из гостей душит других посетителей и сотрудников, а также угрожает пистолетом.

Прибывшие на место правоохранители задержали 43-летнего жителя Подпорожья. Мужчина успел выстрелить в одного из гостей заведения — в больницу увезли 44-летнего мужчину с огнестрельным ранением стопы. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

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У задержанного изъяли травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что мужчина уже судим за наркотики, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

По данным 47news, задержан 43-летний Дмитрий Сенин, помощник депутата от КПРФ ЗакСа Ленобласти Дмитрия Звонкова.