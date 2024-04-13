Дачникам Ленобласти напомнили о том, что нужно сделать в пожароопасный период

Дачникам и владельцам частных домов в Ленобласти напомнили о том, что нужно сделать в пожароопасный период. Памятку подготовило ГУ МЧС России по региону.

В первую очередь необходимо установить на территории емкость с водой или огнетушитель. А собранный в кучи сгораемый мусор немедленно вывезти с территорий во избежание поджогов.

Кроме того, нельзя оставлять брошенными на улице бутылки и битые стекла, поскольку на солнце они могут превратиться в подобие линзы и привести к палу травы. Вдобавок стоит отказаться от походов в лес и разведения костров в сухую и ветреную погоду.

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Вдобавок нужно напомнить детям об опасности игр со спичками и о последствиях таких игр.