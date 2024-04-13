На трассе М-11 разрешат разгоняться до 130 км/ч

Автор: Гузель Галимова
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На ряде участков трассы М-11 «Нева» с 15 апреля повышается скоростной режим.

Так, владельцы легковых и грузовых автомобилей с массой не более 3,5 тонны смогут разгоняться до 130 км/ч на трассе от 59-го километра в Московской области до Петербурга.

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Фото: Государственная компания «Автодор»

Напомним, что с ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/ч. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности движения в зимний период.

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13.04.2024 42
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