На ряде участков трассы М-11 «Нева» с 15 апреля повышается скоростной режим.

Так, владельцы легковых и грузовых автомобилей с массой не более 3,5 тонны смогут разгоняться до 130 км/ч на трассе от 59-го километра в Московской области до Петербурга.

Напомним, что с ноября прошлого года максимальная разрешенная скорость на трассе М-11 составляла 110 км/ч. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности движения в зимний период.