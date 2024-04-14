Юрист предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам. Например, могут привлечь как пособников

Владельцев жилья, сдающих его мигрантам, могут привлечь к уголовной ответственности, если арендатор использовал квартиру для преступных целей. Об этом рассказала РИА «Недвижимость» член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

«Собственник может быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество по статье 33 УК РФ, если мигрант использует его жилье для приготовления к преступлению», – рассказала Юлия Рамзенкова

Юрист напомнила об ответственности за незаконное предоставление жилья иностранцам без регистрации. Нарушение правил регистрации грозит штрафом самим мигрантам и владельцам арендного ими жилья.

«Собственнику за уклонение от постановки иностранца на миграционный учет придется заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Самим иностранцам также будет необходимо оплатить штраф за отсутствие регистрации по месту пребывания или просроченные документы», – уточнила Юлия Рамзенкова

При заключении договора на аренду иностранец должен предоставить паспорт и миграционную карту. В документах должны быть отметки о пересечении границы и предполагаемый срок возвращения на родину. Дата отбытия и дата окончания предоставления услуг должны совпадать.

«Если временно пребывающий гражданин уже поставлен на учет, а потом решил сменить жилье, попросите отрывную часть уведомления о прибытии в РФ. Кроме того, иностранец должен заново встать на миграционный учет уже по новому месту пребывания. Исправления, помарки и подчистки делают любой документ недействительным», – резюмировала Юлия Рамзенкова