Нетрезвый водитель сбил 10-летнего мальчика на самокате в Петербурге

Житель Ростовской области задержан в Санкт-Петербурге после ДТП с самокатчиком. По предварительным данным, 34-летний мужчина на Vortex Tingo сбил 10-летнего мальчика.

ДТП произошло 13 апреля 14:00 возле дома № 101 на улице Первого Мая в Санкт-Петербурге. Ребенок передвигался на электросамокате. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с травмой головы.

Нарушитель дождался полицию на месте происшествия. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.