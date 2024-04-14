Нетрезвый водитель сбил 10-летнего мальчика на самокате в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Житель Ростовской области задержан в Санкт-Петербурге после ДТП с самокатчиком. По предварительным данным, 34-летний мужчина на Vortex Tingo сбил 10-летнего мальчика.

ДТП произошло 13 апреля 14:00 возле дома № 101 на улице Первого Мая в Санкт-Петербурге. Ребенок передвигался на электросамокате. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с травмой головы.

Нарушитель дождался полицию на месте происшествия. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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