Млечный Путь озарил небо над Ладожским озером

В ночь на 13 апреля охотники за северным сиянием сделали живописные кадры звездного небо над Ладожским озером.
Как рассказали авторы телеграмм-канала «АстроФотоБолото», в ночном небе висит арка млечного пути, но ее не было видно из-за облачной погоды накануне.
«Самая яркая часть – балдеж, сейчас находится за горизонтом, ее отлично будет видно летом на Кавказе», – авторы телеграмм-канала
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