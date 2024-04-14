Млечный Путь озарил небо над Ладожским озером

В ночь на 13 апреля охотники за северным сиянием сделали живописные кадры звездного небо над Ладожским озером.

Как рассказали авторы телеграмм-канала «АстроФотоБолото», в ночном небе висит арка млечного пути, но ее не было видно из-за облачной погоды накануне.

«Самая яркая часть – балдеж, сейчас находится за горизонтом, ее отлично будет видно летом на Кавказе», – авторы телеграмм-канала