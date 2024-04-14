В колледжах Петербурга дефицит мест. Не поступят 15 % абитуриентов

Дефицит мест для абитуриентов в петербургских колледжах составил 15 %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирину Потехину.

«В Санкт-Петербурге около 15 % желающих выпускников 9 классов не могут поступить в СПО, потому что не хватает мест. Через 10 лет в связи с демографическим подъемом число детей в стране вырастет на 30 %. В Санкт-Петербурге этот показатель вырастет на 50 %. Поэтому вопрос, где им обучаться и на какой базе их готовить, стоит очень остро», – рассказала Ирина Потехина

В 2024 году в Санкт-Петербурге стартовало строительство площадок коллективного доступа. Площадь зданий составит от двух до пяти тысяч квадратных метров. Выпускники смогут приходить в них для знакомства со спецификой строительных и механических специальностей.

По словам Ирины Потехиной, «впервые за счет бюджета Петербурга были даны бюджетные места в колледжи при высших учебных заведениях», что позволило увеличить прием на несколько тысяч мест.