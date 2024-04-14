Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й, 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20867 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15782 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21010 единиц специальной военной автомобильной техники.