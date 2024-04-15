На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 168, 174, 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
- км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 138,143 ограничение скорости движения в направлении г. Кировска б с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 35 — км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, строительство линии освещения.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укрепленной обочины;
- км 60-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с проезжей части у осевого блока бетонного ограждения типа «Нью-Джерси»;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 4-5 ограничение скорости движения в оба направления, уборка грунта от бортового камня;
- км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 16:00, строительство линии освещения;
- км 192-194 ограничение скорости движения в оба направления с08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи (мойка);
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 2-5, км 23-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
- км 2-145, км 48-71( старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка песка механическим способом;
- км 44+285(мост) ограничение скорости по направлению на Ручьи с 08:00 до 18:00, ремонт деформационных швов.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
- км 57-31 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, механическая очистка и мойка краевой полосы, мойка СБО, ремонт стоек д/знаков;
- км 71-94 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа с 09:00 до 17:00, устранение деформаций АБ покрытия.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 32-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, механическая очистка краевой линии у обочины и разделительной полосы;
- км 43-44 ограничение скорости движения в оба направления с 09:30 до 17:00, ремонт СБО;
- км 48-38 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, мойка водоотводных лотков.