На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 апреля

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Вам будет интересно
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 апреля Ленобласть
Видео: гонщик-петербуржец пожертвовал машиной и своей ногой, чтобы не сбить пешехода на зебре
В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте ночному гонщику удалось избежать столкновения на большой скорости с пешеходом на зебре, разминувшись с ним...
24.05.2022 2454

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 168, 174, 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
  • км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 138,143 ограничение скорости движения в направлении г. Кировска б с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
  • км 35 — км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 47-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 47-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укрепленной обочины;
  • км 60-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с проезжей части у осевого блока бетонного ограждения типа «Нью-Джерси»;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 4-5 ограничение скорости движения в оба направления, уборка грунта от бортового камня;
  • км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 16:00, строительство линии освещения;
  • км 192-194 ограничение скорости движения в оба направления с08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи (мойка);
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 2-5, км 23-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 2-145, км 48-71( старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 16-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка песка механическим способом;
  • км 44+285(мост) ограничение скорости по направлению на Ручьи с 08:00 до 18:00, ремонт деформационных швов.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

  • км 57-31 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, механическая очистка и мойка краевой полосы, мойка СБО, ремонт стоек д/знаков;
  • км 71-94 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа с 09:00 до 17:00, устранение деформаций АБ покрытия.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

  • км 32-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, механическая очистка краевой линии у обочины и разделительной полосы;
  • км 43-44 ограничение скорости движения в оба направления с 09:30 до 17:00, ремонт СБО;
  • км 48-38 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, мойка водоотводных лотков.
Автор