«Аэрофлот» разрешил перевозки животных на соседнем кресле

Автор: Сергей Агутин
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Самолет
Фото: Baltphoto.ru

«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Услуга доступна на рейсах «Аэрофлота» и «России», выполняемых под кодом SU.

Пассажир может перевезти в соседнем кресле возле иллюминатора один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Оплата за дополнительное место – по тарифу для взрослого пассажира.

Вес контейнера с животным не должен превышать 15 килограммов. Максимальные габариты жесткого контейнера 50х30х30 сантиметров, полужесткого – 50х32х30 сантиметров.

Переноска должна позволять питомцу вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Обязательна специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнем безопасности.

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