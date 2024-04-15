«Аэрофлот» разрешил перевозки животных на соседнем кресле

«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Услуга доступна на рейсах «Аэрофлота» и «России», выполняемых под кодом SU.

Пассажир может перевезти в соседнем кресле возле иллюминатора один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Оплата за дополнительное место – по тарифу для взрослого пассажира.

Вес контейнера с животным не должен превышать 15 килограммов. Максимальные габариты жесткого контейнера 50х30х30 сантиметров, полужесткого – 50х32х30 сантиметров.

Переноска должна позволять питомцу вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Обязательна специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнем безопасности.