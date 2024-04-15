В Петергофе задержали отца и дочь, устроивших семейную наркоплантацию

За выращивание и производство наркотиков для продажи задержаны 61-летний житель Петергофа и его 41-летняя дочь.

Во время обыска в их доме и автомобиле Toyota Land Cruiser обнаружены и изъяты девять контейнеров с наркотиками общим весом около 1,5 килограмма, множество пакетиков с застежками, оборудование для выращивания растений и полива.

Также изъяты пять кустов и высушенные части растений, готовые к употреблению и продаже. Заведено уголовное дело о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотических средств и незаконном сбыте растений, содержащих наркотические вещества.