Стало известно, какие участки КАД отремонтируют в этом сезоне

Опубликован график обновления участков Кольцевой автодороги в этом сезоне. Планируется обновить 100 километров и девять деформационных швов, реконструировать участок дороги от Приморского шоссе до Западного скоростного диаметра.
Апрель – начало мая:
- Внутреннее кольцо между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе, Мурманским шоссе и вантовым мостом, Таллинским и Ропшинским шоссе.
- Внешнее кольцо от ЗСД до развязки на пересечении с Софийской улицей, от Рябовского шоссе до Шафировского проспекта.
- Замена швов на Беляевском мосту через Охту, а также на путепроводе в составе развязки на пересечении с проспектом Энгельса.
Середина мая – сентябрь:
- Внутреннее кольцо от Парашютной улицы до Шафировского проспекта и от проспекта Энгельса до Парашютной.
- Замена швов у путепроводов на 59-м, 60-м и 65-м км КАД, а также у мостов над железнодорожными путями ветки Лигово – Красное Село и через Волхонское шоссе.
- Кроме того, ожидается обновление съездов с Таллинским и Волхонским шоссе, проспектами Энгельса, Культуры.
- Для жителей Мурино и Нового Девяткино: с 20 по 28 апреля замена асфальта в Токсовском тоннеле (по ночам).
Вам будет интересно
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 1093