Стало известно, какие участки КАД отремонтируют в этом сезоне

Опубликован график обновления участков Кольцевой автодороги в этом сезоне. Планируется обновить 100 километров и девять деформационных швов, реконструировать участок дороги от Приморского шоссе до Западного скоростного диаметра.

Апрель – начало мая:

Внутреннее кольцо между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе, Мурманским шоссе и вантовым мостом, Таллинским и Ропшинским шоссе.

Внешнее кольцо от ЗСД до развязки на пересечении с Софийской улицей, от Рябовского шоссе до Шафировского проспекта.

Замена швов на Беляевском мосту через Охту, а также на путепроводе в составе развязки на пересечении с проспектом Энгельса.

Середина мая – сентябрь:

Внутреннее кольцо от Парашютной улицы до Шафировского проспекта и от проспекта Энгельса до Парашютной.

Замена швов у путепроводов на 59-м, 60-м и 65-м км КАД, а также у мостов над железнодорожными путями ветки Лигово – Красное Село и через Волхонское шоссе.

Кроме того, ожидается обновление съездов с Таллинским и Волхонским шоссе, проспектами Энгельса, Культуры.

Для жителей Мурино и Нового Девяткино: с 20 по 28 апреля замена асфальта в Токсовском тоннеле (по ночам).