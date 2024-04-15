В Ленобласти ожидаются снег и минусовые температуры с середины недели

К региону приближается очередной циклон.

Уже со среды Ленинградская область погрузится в холод. По данным синоптика Александра Колесова, новый циклон принесет в регион ночные заморозки и даже снег.

К середине недели в тылу следующего циклона с северными ветрами войдет такая холодная воздушная масса, что осадки будут уже в виде мокрого снега и снега, — предупредил синоптик.

По оценкам Колесова, температура воздуха по ночам будет опускаться в пределах 0-минус пяти градусов. Днем при этом будет до плюс семи.

Предварительно, особенно холодно будет к концу рабочей недели.