В зоне СВО погиб военнослужащий из Ленобласти

Прощание с Александром Пасиковым пройдет 16 апреля в Подпорожском районе.

В зоне СВО погиб рядовой Александр Пасиков, служивший пулеметчиком. Как сообщает пресс-служба Администрации Подпорожского района, военнослужащий ушел из жизни при выполнении боевой задачи 22 марта.

Прощание с бойцом пройдет 16 апреля. Траурные мероприятия начнутся в 11:30 в здании МАУ «Подпорожский КДК» на проспекте Ленина.