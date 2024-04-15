Судебным приставам в России позволят применять огнестрельное оружие

Соответствующий законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В России хотят позволить судебным приставам применять огнестрельное оружие. Как пишет RTVI, профильная правительственная комиссия уже одобрила соответствующий законопроект Минюста РФ.

Сейчас таким правом обладают только силовые подразделения органов принудительного исполнения (ФССП). После принятия закона это право распространится и на других сотрудников ведомства.

Перечень должностей, которым будет выделяться табельное оружие, а также другие спецсредства, будет определен позже.