В Ленинградской области увеличилось количество тракторов и снегоходов

За год их число области увеличилось на 1266 — это связано с развитием АПК в регионе и ростом количества спецтехники для уборки.

«В 2023 году мы оказали 32744 госуслуги по государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, приняли экзамены на право управления самоходными машинами и выдали удостоверения тракториста-машиниста. Сейчас в Ленинградской области зарегистрировано 34736 самоходных машин — в 2022 их было 33470», — рассказал начальник управления области по государственному техническому надзору и контролю Александр Праздничный.

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Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.