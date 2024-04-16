В Тосно 11-летний мальчик застрял в ограде моста

Как сообщает аварийно-спасательная служба, 15 апреля около 19:30 поступил сигнал о том, что во время прогулки 11-летний ребенок застрял в металлических прутьях в Тосно.

Мальчик застрял ногой в ограде железнодорожного моста. Переправа находится на Заречной улице.

Спасатели ПСО города с помощью гидравлического инструмента разжали прутья и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь не потребовалась.