В Тосно 11-летний мальчик застрял в ограде моста

Как сообщает аварийно-спасательная служба, 15 апреля около 19:30 поступил сигнал о том, что во время прогулки 11-летний ребенок застрял в металлических прутьях в Тосно.
Мальчик застрял ногой в ограде железнодорожного моста. Переправа находится на Заречной улице.
Спасатели ПСО города с помощью гидравлического инструмента разжали прутья и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь не потребовалась.
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24.06.2022 4340