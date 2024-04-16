В Тосно 11-летний мальчик застрял в ограде моста

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает аварийно-спасательная служба, 15 апреля около 19:30 поступил сигнал о том, что во время прогулки 11-летний ребенок застрял в металлических прутьях в Тосно.

20240415_w68nmzi0sc4uhj408vs5
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Мальчик застрял ногой в ограде железнодорожного моста. Переправа находится на Заречной улице.

Спасатели ПСО города с помощью гидравлического инструмента разжали прутья и освободили ногу ребенка. Медицинская помощь не потребовалась.

Вам будет интересно
В Тосно 11-летний мальчик застрял в ограде моста Тосно, Ленинградская область
«Я ударил ребенка о пол головой, и из него потекла кровь»: петербуржец убил двухлетнюю дочь при поддержке жены. А потом убил и жену
Отец при жене ужасным способом убивает двухлетнюю дочь. Супруга его прощает, тело ребенка они выбрасывают и дальше живут вместе. Спустя...
24.06.2022 4340
Автор